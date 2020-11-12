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Дальнее зарубежье 12.11.2020 12:11

Штаб Трампа опротестовал в суде результаты голосования в Мичигане

Штаб президента США Дональда Трампа в среду представил иск в федеральный суд против секретаря штата Мичиган Джослин Бенсон и представителей властей округа Уэйн, сообщает американский телеканал Fox News.

В иске в частности содержатся данные о том, что при подсчете бюллетеней наблюдателям от демократов отдавалось предпочтение, подсчитывались бюллетени, поданные незарегистрированными избирателями, игнорировались некоторые представленные протесты.

В ряде случаев, по утверждению истцов, "наблюдателям от республиканцев физически и намеренно блокировали доступ к представителям избирательных комиссий, ссылаясь на социальную дистанцию из-за коронавируса, в то время как наблюдателям от демократов разрешали подходить ближе".

Мичиган традиционно является одним из "колеблющихся" штатов на выборах президента США. Там, согласно подсчетам, победу одерживает кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, однако Трамп поставил под сомнение результаты голосования в Мичигане, заявив, что в этом штате было "большое число тайно вброшенных бюллетеней".

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Тэги: США, ТРАМП, МИЧИГАН, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]