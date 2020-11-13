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Здравоохранение 13.11.2020 20:31

Долгосрочные последствия COVID-19 для здоровья людей еще только предстоит понять - ВОЗ

Менее 10% населения инфицированы COVID-19 в большинстве стран, поэтому нельзя позволять вирусу бесконтрольно циркулировать в популяции, заявила "Интерфаксу" представитель ВОЗ в РФ доктор Мелита Вуйнович.

"На данный момент ВОЗ не располагает достаточной информацией об иммунитете к COVID-19: насколько он силен и как долго длится, или чем отличается от человека к человеку. Также наблюдались некоторые примеры вторичного заражения людей, инфицированных COVID-19", - сказала доктор Вуйнович.

Так она ответила на вопрос, разделяют ли в ВОЗ оценки о том, что в ряде российских городов уже сформировался коллективный иммунитет в коронавирусу.

"Также важно учитывать тот факт, что подавляющее большинство людей в большинстве стран по-прежнему подвержены этому вирусу. Исследования серологической распространенности показывают, что в большинстве стран менее 10% населения инфицировано вирусом COVID-19. Таким образом нельзя позволить вирусу бесконтрольно циркулировать в популяции, ведь нам еще только предстоит понять его долгосрочные последствия для здоровья людей", - подчеркнула Вуйнович.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ВОЗ, ВИРУС, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]