Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

12.11 $/bbl   WTI 41.12 -0.33 Brent 43.53 -0.27

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 15.11.2020 14:56

В Белоруссии за сутки выявлено 1315 случаев заражения коронавирусом, 7 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 15 ноября зарегистрировано 114 тыс. 185 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1315 случаев против 1248 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1046 пациентов (на 14 ноября - 1039) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 15 ноября выздоровели и выписаны 95 тыс. 843 пациента (на 14 ноября - 94 тыс. 337), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 1506 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, МИНЗДРАВ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Более 230 новых заражений COVID-19 в Белоруссии, три пациента скончались Лукашенко не нравится "шатание" людей на улицах на фоне коронавируса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]