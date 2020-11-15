В Белоруссии за сутки выявлено 1315 случаев заражения коронавирусом, 7 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 15 ноября зарегистрировано 114 тыс. 185 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1315 случаев против 1248 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1046 пациентов (на 14 ноября - 1039) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 15 ноября выздоровели и выписаны 95 тыс. 843 пациента (на 14 ноября - 94 тыс. 337), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 1506 человек.