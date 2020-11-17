Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 41.34 1.21 Brent 43.82 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Социум 17.11.2020 17:18

Число браков в Азербайджане за 9 месяцев сократилось почти на 44%, разводов – на 13%

Численность населения Азербайджана за январь-сентябрь 2020 года увеличилась на 49,184 тыс. человек или на 0,5% - до 10 млн 116,292 тыс. на 1 октября, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности – 47,2%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,002 тыс. женщины.

За 9 месяцев текущего года в республике родились 95,399 тыс. младенцев, что на 8,9% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 12,8. Мальчики составили 53,3% родившихся детей, девочки – 46,7%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 2,548 тыс. двойняшек, 84 тройняшки и 4 четверняшки.

За тот же период в Азербайджане умерло 46,995 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6,3. В январе-сентябре 2019 года уровень смертности составлял 5,7.

За отчетный период в республике зарегистрировано 26,312 тыс. браков (спад на 43,9% по сравнению с январем-сентябрем 2019г) и 11,089 тыс. разводов (спад на 12,8%).

В январе-сентябре этого года соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 1241 человека, приехавшего в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 461 человека, покинувших страну.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАКИ, РАЗВОДЫ


Похожие новости


Число браков в Азербайджане за 7 месяцев сократилось на 41,4%, разводов – на 15,4% Число браков в Азербайджане за 5 месяцев 2020г сократилось на 35,3%, разводов – на 18,3% Число браков в Азербайджане за 4 месяца 2020г сократилось на 24,8%, разводов – на 22,9% Число браков в Азербайджане в I квартале сократилось на 8,1%, разводов – на 3,8% Число браков в Азербайджане в 2019г увеличилось на 2,2%, разводов – на 15,4% Число браков в Азербайджане за 9 месяцев 2019г увеличилось на 2%, разводов – на 14,5%

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]