Число браков в Азербайджане за 9 месяцев сократилось почти на 44%, разводов – на 13%

Численность населения Азербайджана за январь-сентябрь 2020 года увеличилась на 49,184 тыс. человек или на 0,5% - до 10 млн 116,292 тыс. на 1 октября, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности – 47,2%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.
В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,002 тыс. женщины.
За 9 месяцев текущего года в республике родились 95,399 тыс. младенцев, что на 8,9% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 12,8. Мальчики составили 53,3% родившихся детей, девочки – 46,7%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 2,548 тыс. двойняшек, 84 тройняшки и 4 четверняшки.
За тот же период в Азербайджане умерло 46,995 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6,3. В январе-сентябре 2019 года уровень смертности составлял 5,7.
За отчетный период в республике зарегистрировано 26,312 тыс. браков (спад на 43,9% по сравнению с январем-сентябрем 2019г) и 11,089 тыс. разводов (спад на 12,8%).
В январе-сентябре этого года соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 1241 человека, приехавшего в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 461 человека, покинувших страну.
Х.Насирзаде
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