MIDA с 18 декабря начинает продажу 501 квартиру в 4 домах ЖК в Говсанах

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) Азербайджана 18 декабря начнет продажу 501 квартиры в домах №1, №4, №5 и №6 в жилом комплексе в поселке Говсаны, отмечается в сообщении MIDA.
"Продажи 501 квартиры, из 27 - в доме №1, 121 - в доме №4, 260 в доме - №5 и - 93 квартиры в доме №6 стартуют 18 декабря в 11:00 и завершатся 28 декабря в 11:00. Процесс выбора квартир начнется 22 декабря в 11:00 и продолжится до 11:00 28 декабря", - отмечается в информации.
Стоимость однокомнатных квартир с учетом НДС начинается от 32,215 тыс. манатов, двухкомнатных - от 42,415 тыс. манатов, трехкомнатных - 57,12 тыс. манатов. Продажа квартир будет осуществляться по принципу оплаты за счет льготного ипотечного кредита, предоставляемого Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, или же за счет собственных средств покупателей.
В случае единовременной оплаты при покупке льготного жилья за счет собственных средств граждан стоимость квартир составит 28,994 тыс. манатов за однокомнатную, 38,174 тыс. манатов - за двухкомнатную и 51,408 тыс. манатов - за трехкомнатную.
В случае приобретения льготного жилья за счет льготного ипотечного кредита размер первичного взноса при ипотеке составит 10% от общей стоимости жилья. Ипотечный кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет по ставке 4% годовых. При этом ежемесячный взнос сроком на 30 лет за однокомнатную квартиру составит от 138 до 143 манатов, двухкомнатную -182-253 маната, трехкомнатную - 245-268 манатов.
Продажа квартир осуществляется только лицам, имеющим электронный кабинет в системе "Льготное жилье". Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел "Sat?s/M?nzill?r" (Продажа/Квартиры) в своих электронных кабинетах. Лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения.
Все выставляемые на продажу квартиры полностью отремонтированы, меблированы, оснащены комби-системой для отопления (включая сам комби-аппарат), а также счетчиками для учета расхода воды и газа.
Как сообщалось, в пос. Говсаны на площади в 20 га построен второй жилой комплекс социального жилья. На территории ЖК построено 11 жилых домов, из которых 7 - семиэтажные и 18-тиблочные, еще 4 дома - десятиэтажные и одноблочные.
В ЖК 3,002 тыс. квартиры, из которых 280 - однокомнатные, 1481 - двухкомнатные, 940 - трехкомнатные и 301 четырехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир - 32-35 кв. метра, двухкомнатных - 51-54 кв. метра, трехкомнатных - 64-68 кв. метров, четырехкомнатных - 79-86 кв. метра. Все квартиры полностью отремонтированными и оснащены кухонной мебелью.
Кроме этого, на территории ЖК построена и социальная инфраструктура. В частности, два детских сада на 260 мест, школа на 1920 учеников, торговый центр, больница.
ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья. Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан.
Н.Аббасова
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