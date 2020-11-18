В компании Pfizer намерены вскоре подать заявку на разрешение применять их вакцину от COVID-19

Американская компания Pfizer, разрабатывающая вакцину от коронавируса COVID-19, "очень близка" к тому, чтобы направить заявку на получение разрешения применять этот препарат в экстренном порядке, заявил главный исполнительный директор компании Альберт Бурла.

"Мы очень близки к тому, что направить запрос на экстренное разрешение на применение (препарата - ИФ). Мы объявим об этом, как только это сделаем", - приводят его слова западные СМИ.

Бурла также выразил облегчение, что и другая вакцина - от компании Moderna - оказалась эффективной, и высказал пожелание, чтобы успех сопутствовал остальным разрабатываемым вакцинам, поскольку мир, столкнувшийся с пандемией COVID-19, крайне нуждается в них.

СМИ напоминают, что в Pfizer ранее заявляли о намерении подать заявку на одобрение вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже к третьей неделе ноября.

9 ноября стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность более чем на 90%. Позднее Moderna сообщила, что ее вакцина, по предварительным данным исследований, эффективна на 94,5%

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний вакцин в конце июля. Власти страны уже закупили большие партии вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.