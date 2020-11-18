В Азербайджане в январе-сентябре штрафы за нарушение ПДД превысили 93 млн манатов

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Азербайджане в январе-сентябре 2020 года составили 93,2 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В январе-сентябре текущего года сумма примененных штрафов составила 93,2 млн манатов. За отчетный период в республике зафиксировано 2 млн 846,5 тыс. административных нарушений правил дорожного движения», - отметили в Госкомстате.

При этом 34,4% зафиксированных нарушений были связаны с превышением лимита скорости, 20,7% - за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, 8,7% - за несоблюдение требований дорожных знаков или указателей на проезжей части дороги, 8,3% - за нарушения правил проезда на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, 7,3% - неиспользование ремня безопасности, 4,1% - нарушение санитарно-гигиенических норм во время карантина, 3,2% - не заключение договора по обязательному страхованию, остальное – по другим причинам.

По данным статистики, за отчетный период число зафиксированных в Азербайджане ДТП сократилось на 10,1% - до 1,145 тыс. случаев, число пострадавших в них – на 12% - до 1,527 тыс. человек.

«В ДТП, в целом, различные травмы получили 1,023 человека (спад на 12,8%), погибли - 504 человек (спад на 9,5%). Мужчины составили 81,3% погибших и 75,3% пострадавших в ДТП», - отметили в ведомстве.

Большая часть ДТП (89,3%) совершена в населенных пунктах, в результате чего погибли 393 человека и пострадал 951 человек. По сравнению с данными января-сентября 2019 года число погибших сократилось на 1,5%, число пострадавших сократилось на 16,2%.

При этом 41,6% ДТП совершены при участии транспортных средств и пешеходов.

По данным статистики, 17 аварий было совершены по вине нетрезвых водителей, что привело к гибели 10 человек, еще 14 - пострадали.

Кроме того, 41,7% происшествий зафиксировано в дневное время, 38,3% - ночью.

В целом, 29,8% ДТП пришлись на выходные дни.

Б.Рустамбеков