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Здравоохранение 18.11.2020 19:15

Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании

Американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%, сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, в ходе третьей фазы испытаний Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech выяснилось, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 95%. Неделей ранее компании заявляли о 90% эффективности.

В совместном заявлении компаний говорится, что у более 40 тыс. испытуемых взрослых, получивших две дозы лекарства, не было выявлено серьезных побочных эффектов.

Отмечается, что вакцина Pfizer и BioNTech будет предоставлена на одобрение в регулирующие органы в течение нескольких дней.

СМИ напоминают, что в Pfizer ранее заявляли о намерении подать заявку на одобрение вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже к третьей неделе ноября.

9 ноября стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность более чем на 90%. Позднее Moderna сообщила, что ее вакцина, по предварительным данным исследований, эффективна на 94,5%

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний вакцин в конце июля. Власти страны уже закупили большие партии вакцины и готовы начать их распределение, как только применение препаратов будет одобрено.

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Тэги: PFIZER, ВАКЦИНА, ИСПЫТАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]