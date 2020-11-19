Доллар США впервые с 2013г уступил евро лидерство в международных расчетах - данные SWIFT

Доллар США потерял лидерство в мировых расчетах, уступив первое место евро впервые с 2013 года, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT.
Доля евро в международных платежах в октябре составила 37,82%, увеличившись на 6 процентных пунктов (п.п.) с конца 2019 года. Доля доллара уменьшилась на 4,6 п.п., до 37,64%.
Третье и четвертое место заняли фунт стерлингов и иена, на пятое место вышел канадский доллар, который обогнал юань, сообщила SWIFT. На долю фунта, иены и канадского доллара пришлось в общей сложности 12,25% международных платежей в прошлом месяце.
Доля юаня упала до 1,66% - минимума с апреля. Китайская нацвалюта находилась на 35-м месте в октябре 2010 года, когда Swift начала отслеживать этих данные, но уже в 2014 году вошла в число шести наиболее популярных в международных расчетах валют.
Доллар США по-прежнему остается основной валютой для размещения облигаций и привлечения трансграничных кредитов, свидетельствуют данные Банка международных расчетов (BIS).
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