Равков – новый посол Беларуси в Азербайджане

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Равкова новым послом в Азербайджан.

Информация о назначении Равкова послом в Азербайджан опубликована на сайте президента Беларуси.

Равков заменит на посту посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Ахрамовича.

А.Гусейнова