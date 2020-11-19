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Внешняя политика 19.11.2020 17:17

Равков – новый посол Беларуси в Азербайджане

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Равкова новым послом в Азербайджан.

Информация о назначении Равкова послом в Азербайджан опубликована на сайте президента Беларуси.

Равков заменит на посту посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Ахрамовича.

А.Гусейнова

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]