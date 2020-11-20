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Здравоохранение 20.11.2020 20:22

Pfizer в пятницу запросит утверждения регулирующего органа США на экстренное применение вакцины от COVID-19

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу направят запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование разработанной ими вакцины от коронавируса COVID-19.

"Pfizer и BioNTech объявили, что сегодня они направят запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для санкционирования экстренного использования их потенциальной вакцины от SARS-CoV-2", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Pfizer в пятницу.

Сообщается, что разрешение "потенциально позволит использовать вакцину среди групп высокого риска в США к середине или концу декабря 2020".

В пресс-релизе отмечается, что решение подать запрос на одобрение использования вакцины основано на 95% эффективности, выявленной в ходе финальной фазы клинических испытаний вакцины.

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Тэги: США, PFIZER, ВАКЦИНА, ЗАПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]