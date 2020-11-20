Pfizer в пятницу запросит утверждения регулирующего органа США на экстренное применение вакцины от COVID-19

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу направят запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование разработанной ими вакцины от коронавируса COVID-19.
"Pfizer и BioNTech объявили, что сегодня они направят запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для санкционирования экстренного использования их потенциальной вакцины от SARS-CoV-2", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Pfizer в пятницу.
Сообщается, что разрешение "потенциально позволит использовать вакцину среди групп высокого риска в США к середине или концу декабря 2020".
В пресс-релизе отмечается, что решение подать запрос на одобрение использования вакцины основано на 95% эффективности, выявленной в ходе финальной фазы клинических испытаний вакцины.
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