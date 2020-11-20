Пограничники РФ развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана - глава ФСБ

По просьбе армянской стороны, российские пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники. Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана на участке и организованных постах", - сказал Бортников в пятницу на совещании президента РФ с российской миротворческой миссией в Нагорном Карабахе.

По словам Бортникова азербайджанская сторона проинформирована, необходимое взаимодействие с партнерами организовано.

Бортников сообщил, что в период с 18 по 20 ноября Управлением авиации ФСБ России и Минобороны осуществлена доставка резервов в Армению. По его словам, на данный момент проводится слаживание сил.

К 22 ноября, сообщил глава ФСБ, "резерв совершит передвижение на участки ответственности и приступит к выполнению поставленных задач".

Для руководства и управления резервом, а также взаимодействия и координации действий с межведомственным центром гуманитарного реагирования и миротворческим контингентом РФ в пункте 127-го погранотряда в г.Мигре будет развернута оперативная группа ФСБ для управления этим резервом.