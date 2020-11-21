Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 57 млн 517 тыс. 850 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 622 тыс. 334, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
На утро субботы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 371 тыс. 589 против 1 млн 360 тыс. 342 человек по состоянию на утро пятницы, выздоровели более 36,8 млн.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 млн 910 тыс. 857 инфицированных 11 млн 715 тыс. 167 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 195 тыс. 690) и 254 тыс. 384 252 тыс. 514 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 870), излечились более 4,45 млн.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 46 тыс. 232 человека. Всего зафиксировано 9 млн 50 тыс. 597 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 564 до 132 тыс. 726, поправились более 8,47 млн.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 20 тыс. 164 заболевших 5 млн 981 тыс. 767 заболевших, что 38 тыс. 397 человек больше, чем сутками ранее, умерли 168 тыс.613 больных 168 тыс. 61 больной (рост - на 552), вылечились более 5,4 млн человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 176,8. В США на 1 млн жителей скончались 785 человек, Индии - 96, Бразилии - 791.
Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили защиту религиозных памятников в Карабахе
Мелкие инциденты не влияют на соблюдение режима прекращения огня в Карабахе - командующий российскими миротворцами
Путин: альтернативой выполнению трехсторонней договоренности по Карабаху может быть только одно - война
Fitch подтвердило рейтинги Грузинской желдороги "BB-" с негативным прогнозом
"Газпром нефть" сокращает добычу нефти в Ираке, на Бадре - естественное снижение
Нефтетерминал Orlen Lietuva в Бутинге в январе-октябре сократил перевалку на 17%
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Армения всегда чувствовала поддержку России - премьер
Соглашение о зоне свободной торговли Израиля с ЕврАзЭс может быть заключено в 2021 году - посол страны в РФ
В Ереване началась встреча премьера Армении с главой Минобороны РФ
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Azer Turk Bank открыл новый филиал
Требуется восстановление разрушенной инфраструктуры Агдамского района
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты