Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0206 RUR   0.0222 GBR   2.2572 TRY   0.2249

Цена на нефть

19.11 $/bbl   WTI 41.74 -0.08 Brent 44.20 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 21.11.2020 09:18

Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 57 млн 517 тыс. 850 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 622 тыс. 334, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро субботы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 371 тыс. 589 против 1 млн 360 тыс. 342 человек по состоянию на утро пятницы, выздоровели более 36,8 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 млн 910 тыс. 857 инфицированных 11 млн 715 тыс. 167 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 195 тыс. 690) и 254 тыс. 384 252 тыс. 514 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 870), излечились более 4,45 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 46 тыс. 232 человека. Всего зафиксировано 9 млн 50 тыс. 597 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 564 до 132 тыс. 726, поправились более 8,47 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 20 тыс. 164 заболевших 5 млн 981 тыс. 767 заболевших, что 38 тыс. 397 человек больше, чем сутками ранее, умерли 168 тыс.613 больных 168 тыс. 61 больной (рост - на 552), вылечились более 5,4 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 176,8. В США на 1 млн жителей скончались 785 человек, Индии - 96, Бразилии - 791.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число заражений COVID-19 в мире превысило 56,1 млн, жертв - почти 1,35 млн - университет Джонса Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире вплотную приблизилось к 55 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 54,3 млн, жертв - 1,31 млн - университет Джонса Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире приближается к 54 млн, жертв - более 1,31 млн - университет Джонса Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 53 млн, жертв - 1,3 млн - университет Джонса Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 1,3 млн - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]