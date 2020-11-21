В Азербайджане за сутки зафиксировано 2,735 тыс. случаев заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 735 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 89 тыс. 898, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 169 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 28 человек с коронавирусом (рекордный показатель), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 107.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 62 тыс. 243 человек (+1 374 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 26 тыс. 548 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 16 220 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 592,28 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков