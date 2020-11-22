В Белоруссии за сутки выявлено 1564 случая COVID-19, умерли семь человек

В Белоруссии по состоянию на 22 ноября зарегистрировано 123 тыс. 999 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве республики в воскресенье.

Прирост за последние сутки составил 1564 случая против 1588 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1096 пациентов (на 21 ноября - 1089) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 22 ноября выздоровели и выписаны 103 тыс. 848 пациентов (на 21 ноября - 102 тыс. 113 пациентов), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, за сутки выздоровели 1735 человек.

Всего проведено 3 млн. 074 тыс. 66 тестов (на 21 ноября - 3 млн. 041 тыс. 384).