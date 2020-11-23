В Азербайджане новый антирекорд по числу смертей за сутки от COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 187 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 95 тыс. 281, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 3 196 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 29 человека с коронавирусом (рекордный показатель), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 160.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 64 тыс. 475 человек (+634 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 29 тыс. 646 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 784 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 617,239 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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