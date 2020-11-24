Еврокомиссия одобрит в среду контракт на вакцину Moderna - глава ЕК

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала хорошей новостью предстоящее 25 ноября одобрение исполнительной коллегией ЕС очередного контракта на антикоронавирусную вакцину - на этот раз с компанией Moderna.
"Этот контракт позволит нам закупить до 160 млн доз вакцины, произведенной Moderna. Согласно результатам клинических испытаний, эта вакцина может оказаться очень эффективной против COVID-19", - сказала председатель ЕК во вторник в телевизионном заявлении для СМИ.
По ее словам, если эта вакцина будет признана безопасной и эффективной, каждое государство-член ЕС получит ее одновременно и на одинаковых условиях.
Фон дер Ляйен напомнила, что контракт с Moderna будет шестым в наиболее полном в мире портфеле ЕС вакцин против COVID-19, отметив, что идет работа над еще одним контрактом.
"Разумеется, все вакцины нашего портфеля будут объектами очень тщательной оценки Европейского агентства лекарственных средств. Они будут разрешены и выпущены на рынок, только если окажутся безопасными и эффективными. Прозрачность очень важна. Она имеет капитальное значение", - объяснила глава ЕК.
"Одним из наших приоритетов является быстрое обеспечение вакцинами европейцев. Параллельно, другой наш приоритет в том, чтобы все и всюду в мире имели доступ к вакцинам", - продолжила фон дер Ляйен.
Она считает, что это должно быть справедливым и доступным по цене.
"Это причина, по которой мы с мая собрали почти 16 млрд евро на тесты, лечение, диагностику и вакцины против коронавируса по всему миру", - сказала председатель Еврокомиссии.
Она также отметила европейский вклад около 800 млн евро в фонд глобальной инициативы COVAX с целью обеспечить вакцинами страны с низким и средним уровнем доходов.
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