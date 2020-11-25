Ирак и Россия хорошо координируются в рамках ОПЕК+, заявил глава МИД Ирака

Глава иракского МИД Фуад Хусейн заявил о хорошей координации Ирака и России в рамках ОПЕК+, сказал, что это добавляет формату эффективности.

"Помимо сотрудничества в нефтегазовой сфере, о котором говорил господин министр (Лавров), также должен отметить и другую составляющую в этой сфере, это наше взаимодействие в формате ОПЕК+", - сказал Хусейн на пресс-конференции в Москве в среду.

"Между нашими странами ведётся хорошая позитивная координация, что лишь добавляет эффективности этому формату", - подчеркнул глава МИД Ирака.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в четверг Хусейн будет встречаться с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, в ходе встречи будет обсуждаться работа межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также в четверг состоится встреча главы МИД Ирака и министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

"Так что по итогам визита, уверен, у нас будет больше направлений, по которым мы будем наше сотрудничество продвигать", - сказал Лавров.