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ТЭК 25.11.2020 20:08

Ирак и Россия хорошо координируются в рамках ОПЕК+, заявил глава МИД Ирака

Глава иракского МИД Фуад Хусейн заявил о хорошей координации Ирака и России в рамках ОПЕК+, сказал, что это добавляет формату эффективности.

"Помимо сотрудничества в нефтегазовой сфере, о котором говорил господин министр (Лавров), также должен отметить и другую составляющую в этой сфере, это наше взаимодействие в формате ОПЕК+", - сказал Хусейн на пресс-конференции в Москве в среду.

"Между нашими странами ведётся хорошая позитивная координация, что лишь добавляет эффективности этому формату", - подчеркнул глава МИД Ирака.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в четверг Хусейн будет встречаться с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, в ходе встречи будет обсуждаться работа межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также в четверг состоится встреча главы МИД Ирака и министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

"Так что по итогам визита, уверен, у нас будет больше направлений, по которым мы будем наше сотрудничество продвигать", - сказал Лавров.

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Тэги: ИРАК, РОССИЯ, ОПЕК+, КООРДИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]