Президент Азербайджана утвердил переименование двух сел в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил закон «О переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района в Бахарлы», сообщает сайт главы государства.
Также главой государства утвержден закон «О переименовании села Тсакури Ходжавендского района в Хунерли».
Б.Рустамбеков
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