В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,469 тыс. случаев заражений COVID-19, число погибших - 30

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 469 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 102 тыс. 396, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 3 646 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 30 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 224.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 66 тыс. 963 человек (+1229 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 34 тыс.209 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 15 057 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 646,654 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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