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Транспорт и связь 26.11.2020 16:59

Число резидентов Парка высоких технологий Пираллахи увеличилось до 7

Три азербайджанские компании, работающие в сфере высоких технологий, стали резидентами Парка высоких технологий Пираллахи при Агентстве по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В частности, резидентами стали компания «ITICKET», «NN Group» и «LOF Studios».

Таким образом, число резидентов Парка высоких технологий Пираллахи достигло 7.

Проект iTicket компании ITICKET - это платформа, разработанная в соответствии с международными стандартами и основанная на искусственном интеллекте (Al). Цель проекта по продаже билетов на концерты, в театры, на спортивные мероприятия, развлечения и многие другие мероприятия - вывести азербайджанский бренд искусственного интеллекта (Al) на международный рынок и увеличить долю рынка.

NN Group будет реализовывать проект «Умный автобус». Это автобус нового поколения, работающий на солнечной и ветровой энергии. Автобус оборудован эко-технологиями и не наносит вред окружающей среде. Целью проекта является развитие «зеленой» индустрии в Азербайджане, а также подготовка местных специалистов в «зеленой» индустрии. Проект также направлен на продвижение бренда Made in Azerbaijan на мировом рынке в новом направлении.

LOF Studios (Land Of Fire Studios) - первая многофункциональная студия в Азербайджане и соседних регионах, которая занимается разработкой и маркетингом, публикацией и продажей высокотехнологичных цифровых продуктов, таких как видеоигры, мобильные приложения, кинематография. В студии есть 4 типа проектов: Project BOB - массовый мультиплеер, VICON Motion Capture Systems - система захвата движения, TABOR Population Employment Club - мобильное приложение по принципу «уберизации» для устранения безработицы и MEDYBOT Медицинский бот - онлайн-заказ и организация всех медицинских учреждений, врачей и всех услуг, которые они предоставляют. Основная цель проектов - снижение безработицы, развитие индустрии мобильных приложений и видеоигр, а также поддержка развития талантливой молодежи в этой сфере.

Резидентам будут предоставлены производственные площади для развития высоких технологий, осуществления деятельности в технопарке, разработки научных исследований инновационных продуктов. Также резиденты освобождаются от уплаты налога на прибыль/подоходного налога, налога на имущество и землю, НДС и таможенных пошлин на импорт машин, технологического оборудования и сооружений на 10 лет.

Парк высоких технологий Пираллахи создан указом президента Азербайджана 5 ноября 2012 года с целью устойчивого развития экономики и повышении конкурентоспособности, расширении информационных и коммуникационных технологий на основе современных достижений науки и техники, создании современных комплексов для разработки научных исследований и новых информационных технологий.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПАРК, ТЕХНОЛОГИИ, РЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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