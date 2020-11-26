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Здравоохранение 26.11.2020 21:48

Активность коронавируса продлится еще 1,5 года - эпидемиолог

Активность коронавируса в ряде регионов мира продлится еще около полутора лет, наиболее комфортная для него среда - влажная холодная погода, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах странах мира", - сказала Пшеничная в ходе конгресса "Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2020)".

По словам эпидемиолога, коронавирус - не сезонная инфекция, которая циркулирует с января по апрель.

"В этом плане надежды специалистов не оправдались. Но, тем не менее, уже сейчас понятно, что коронавирусная инфекция активно циркулирует при температуре (воздуха) от 0 до 10 градусов тепла. Она себя комфортно чувствуют и при более высоких температурах", - сообщила Пшеничная.

Она отметила, что коронавирусная инфекция может распространяться и при относительно низкой влажности, но более комфортные условия для нее - это высокая влажность воздуха, что наблюдается в осеннее время года, ближе к зиме.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]