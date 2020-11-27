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ТЭК 27.11.2020 20:40

Глава Нафтогаза назвал условия для формирования рынка газа на Украине в рамках интеграции с европейским

Формирование полноценного рынка газа по примеру европейского предполагает необходимость привести Кодекс газотранспортной системы к евростандартам, полностью отменить спецобязательства на рынке производства тепла, а также достичь полного анбандлинга в сегменте распределения газа, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Я бы назвал три вещи, которые необходимо сделать, чтобы наш рынок газа стал таким, как европейский. Во-первых, привести Кодекс ГТС к евростандартам. Мы часто слышим о бирже, о том, чтобы было бы супер увеличить продажи на ней, о неэффективности, связанной с небалансами. Все это лечится благодаря принятию Кодекса по европейскому образцу. Надеюсь, он в ближайшее время будет принят", - сказал Коболев на онлайн-брифинге "Пять лет газовой независимости" в пятницу.

Вторым шагом к интеграции с европейскими рынками глава НАК назвал полную отмену спецобязательств для теплогенерирующих компаний, отметив, что "Нафтогаз" осознает, насколько это сложно будет сделать для предприятий, находящихся в госсобственности и демонстрирующих убыточную деятельность.

"Урегулирование правительством ситуации с шестью государственными теплогенерирующими компаниями откроет нам путь к отмене ПСО (спецобязательства - ИФ)", - выразил мнение Коболев в связи с вопросом о передаче госТЭЦ "Нафтогазу".

При этом он обратил внимание, что НАК имеет положительный опыт работы с государственной теплогенерацией, переданной ему раньше.

Третьей задачей для выполнения в рамках формирования рынка газа по европейскому образцу Коболев назвал полноценный анбандлинга в сегменте распределения газа, которого, по его мнению, пока не удалась достичь.

Как сообщалось, Секретариат Европейского энергосообщества считает, что "Укргазвыдобування", "дочка" НАК "Нафтогаз Украины", за счет вывода на биржу своего газа обеспечит равный доступ к нему всех участников и может снизить цену на него для потребителей.

Со своей стороны, Коболев, заявив, что НАК уже реализует на УЭБ (Украинская энергобиржа) газ трейдерам и наращивает такие биржевые продажи, считает необходимым подготовить рынок во избежание роста долгов перед НАК, в частности, путем внесения изменений в Кодекс ГТС.

Группа "Нафтогаз" в ноябре 2020 года создала новый бизнес-дивизион "Теплоэнергетика", который будет отвечать за теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Новояворовске и Новом Роздоле (Львовская область), год назад переданные в управление НАК от Фонда госимущества (ФГИ).

В середине июня этого года "Нафтогаз" предложил ФГИ передать ему в собственность и управление еще шесть государственных ТЭЦ, чтобы продемонстрировать действенность применения энергоэффективных технологий.

АМКУ в августе дал разрешение на такую передачу.

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Тэги: УКРАИНА, ЭНЕРГЕТИКА, НАФТОГАЗ


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