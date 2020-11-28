Магазины открылись во Франции в рамках смягчения мер против COVID-19

Во Франции, начиная с субботы, открываются магазины, торгующие предметами не первой необходимости, в рамках ослабления ограничительных мер, действующих, чтобы сдержать коронавирус, сообщает агентство Associated Press.

Торговый сектор, включая книжные и музыкальные магазины, возобновит работу до 21:00 при соблюдении строгих санитарных правил. Также открываются библиотеки и архивы.

О смягчении ограничений на этой неделе объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он заявил, что пик второй волны пандемии COVID-19 во Франции пройден, и улучшающиеся показатели позволяют осуществить поэтапно некоторые облегчения режима ограничений.

Однако он отметил, что каждые две недели будет проводиться анализ санитарной ситуации и рассматриваться вопрос о возможном дальнейшем смягчении или, напротив, усилении режима ограничений. Следующий этап начнется 15 декабря, если ежедневная цифра заражений коронавирусом снизится до 5 тыс. Откроются кинозалы, театры, музеи при соблюдении строгого санитарного протокола.

При этом с 15 декабря по всей Франции будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00.

С начала пандемии коронавирусом во Франции заразились более 2,1 млн человек, скончались 51,9 тыс. человек.