В Азербайджане новый суточный антирекорд по числу зараженных COVID-19 - свыше 4,2 тыс. человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 212 человек (рекордное число заражений), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 114 тыс. 025, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 712 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 32 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 323.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 71 тыс. 691 человек (+1760 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 41 тыс. 011 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 18 420 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 700,654 тыс. тестов на COVID-19.







Х.Насирзаде