Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0271 RUR   0.0225 GBR   2.2728 TRY   0.2156

Цена на нефть

26.11 $/bbl   WTI 45.81 0.10 Brent 47.80 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 28.11.2020 17:16

В Азербайджане новый суточный антирекорд по числу зараженных COVID-19 - свыше 4,2 тыс. человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 212 человек (рекордное число заражений), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 114 тыс. 025, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 712 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 32 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 323.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 71 тыс. 691 человек (+1760 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 41 тыс. 011 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 18 420 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 700,654 тыс. тестов на COVID-19.



Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане новые суточные антирекорды по числу зараженных COVID-19 и умерших от коронавируса В Азербайджане за сутки зафиксировано 3 705 случаев заражений COVID-19, умерли 32 человека В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,469 тыс. случаев заражений COVID-19, число погибших - 30 В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,646 тыс. случаев заражений COVID-19, антирекорд погибших - 34 В Азербайджане новый антирекорд по числу смертей за сутки от COVID-19 В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,196 тыс. случаев заражений COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]