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Спорт 29.11.2020 10:13

Выставочный бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

Показательный бой между американскими боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился вничью.

Выставочный поединок прошел в Лос-Анджелесе, он растянулся на все восемь раундов. По его итогам судьи объявили о ничейном результате.

54-летний Тайсон имеет за плечами 58 поединков, из них 50 побед (44 нокаутом). Он является олимпийским чемпионом среди юниоров, абсолютным чемпионом мира, многократно признанным чемпионом по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring.

Возраст Джонса-младшего - 51 год. Он - единственный в мире боксер, обладающий золотыми поясами в среднем, суперсреднем, тяжелом и супертяжелом весе. На счету у Роя 66 побед (47 из них нокаутом). Американец, имеющий российское гражданство, потерпел всего девять поражений за всю свою карьеру в спорте.

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Тэги: США, БОКС, ПОЕДИНОК, ИСХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]