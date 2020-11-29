Почти 26,7 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 459 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 тыс. 683 случая, умерли за сутки 459 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 26 тыс. 683 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 901 (22,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
На неделе в РФ был отмечен максимум по новым случаям COVID-19: по данным на 27 ноября, суточный прирост составил 27 тыс. 543 заболевших. Также был поставлен рекорд по количеству выписанных: 27 тыс. 296 человек были выписаны по выздоровлению по данным на 28 ноября.
Наибольший прирост заболевших COVID-19 по-прежнему фиксируется в Москве: за сутки в российской столице выявлено 6 тыс. 798 новых случаев коронавируса, подтверждено 72 летальных исхода, 5 тыс. 576 человек были выписаны по выздоровлению.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 269 тыс. 316 случаев коронавирусной инфекции (+ 1,2%), 39 тыс. 527 умерших и 1 млн 761 тыс. 457 выписанных, в том числе 21 тыс. 987 выписаны за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 468 тыс. 332.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ
По информации оперативного штаба, еще 3 тыс. 701 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 1 тыс. 069 - в Московской области, 471 - в Нижегородской области, 414 - в Карелии, 381 - в Свердловской области, 374 - в Архангельской области, 335 - в Красноярском крае, 330 - в Ростовской области, 329 - в Хабаровском крае, 324 - в Воронежской области, 301 - в Вологодской области, 299 - в Пермском крае, 289 - в Коми, 281 - в Мурманской области, 274 - в Иркутской области, 272 - в Челябинской области, 270 - в Забайкальском крае, 267 - в Бурятии, по 251 диагнозу зафиксировано в Самарской области, Ульяновской области, 250 - в Саратовской области, по 244 диагноза в Волгоградской области, Омской области, 239 - в Кировской области, 230 - в Крыму, 229 - в Ставропольском крае, 228 - в Приморском крае, 227 - в Алтайском крае, 217 - в Ханты-Мансийском АО, 216 - в Якутии, 212 - в Ленинградской области, 211 - в Тверской области, 201 - в Новгородской области.
В других регионах России суточный прирост не превышает 200.
Согласно данным оперштаба о смертности, 62 пациента скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 25 - в Красноярском крае, 20 - в Московской области, 18 - в Пермском крае, 15 - в Ростовской области, по 14 умерших в Воронежской области, Нижегородской области, 12 - в Иркутской области, 11 - в Свердловской области, по 10 летальных случаев в Омской области, Оренбургской области, Алтайском крае.
По 9 - в Вологодской области, по 8 умерших в Хакасии, Бурятии, Ульяновской области, Челябинской области, по 6 умерших в Крыму, Дагестане, Новосибирской области, Ставропольском крае, Краснодарском крае, по 5 умерших в Ханты-Мансийском АО, Волгоградской области, Саратовской области, Ленинградской области, по 4 летальных исхода в Удмуртии, Чувашии, Кемеровской области, Мурманской области, Астраханской области, Самарской области, Забайкальском крае, по 3 летальных исхода в Кабардино-Балкарии, Томской области, Якутии, Тверской области, Тульской области, Архангельской области, Пензенской области, Ивановской области, Курской области, Липецкой области, по 2 летальных исхода в Адыгее, Орловской области, Севастополе. По одому умершему в Карелии, Ингушетии, Чечне, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Кировской области, Костромской области, Смоленской области, Калининградской области, Приморском крае.
ТЕСТИРОВАНИЕ
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 75,9 млн тестов на COVID-19, из них 545 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 503 тыс. 238 человек.
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