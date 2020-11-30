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Здравоохранение 30.11.2020 13:24

В Израиле резко увеличилось число нуждающихся в ИВЛ пациентов с COVID-19

Власти Израиля сообщили о резком увеличении числа пациентов с коронавирусом COVID-19, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ), следует из газеты "Едиот ахронот".

По информации издания, минздрав страны в понедельник сообщил о 263 пациентах в тяжелом состоянии, 114 из которых находятся на ИВЛ, что на 30 человек больше, чем днем ранее.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Израиле за время эпидемии выявили более 335 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2, 8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ПАЦИЕНТЫ, ИВЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]