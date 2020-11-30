В Израиле резко увеличилось число нуждающихся в ИВЛ пациентов с COVID-19

Власти Израиля сообщили о резком увеличении числа пациентов с коронавирусом COVID-19, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ), следует из газеты "Едиот ахронот".
По информации издания, минздрав страны в понедельник сообщил о 263 пациентах в тяжелом состоянии, 114 из которых находятся на ИВЛ, что на 30 человек больше, чем днем ранее.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Израиле за время эпидемии выявили более 335 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2, 8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
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