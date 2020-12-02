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Здравоохранение 02.12.2020 17:40

МККК требует обеспечить проживающим в зонах конфликтов доступ к вакцинам от коронавируса

Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил о необходимости обеспечить доступ к вакцинам от COVID-19 для людей, живущих в зонах вооруженных конфликтов.

"В регионах, охваченных вооруженными конфликтами, работники здравоохранения и люди с ослабленным иммунитетом оказываются под двойным ударом - как самого конфликта, так и пандемии COVID-19. Мы считаем, что они должны иметь такое же право на вакцинацию, и такой же доступ к ней, как и все остальные", - заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини, слова которого приводит в среду пресс-служба международной организации

"Совместно с нашими партнерами по Движению Красного Креста и Красного Полумесяца МККК готов внести свой вклад в распределение вакцины против COVID-19, особенно в районах, пострадавших от конфликтов, непосредственно у линии фронта и в местах содержания под стражей", - сказал Мардини.

"Мы также включим плановые прививки в число наших приоритетных программ и будем распространять достоверную информацию о вакцинах", - отметил гендиректор МККК.

По данным МККК, на территориях, которые контролируют негосударственные вооруженные формирования, сегодня живет более 60 млн человек, и они рискуют остаться неохваченными государственной системой вакцинации.

"Необходимо включать в государственные программы вакцинации социально уязвимые группы, в том числе лиц, перемещенных внутри страны, мигрантов, просителей убежища и лишенных свободы, и признать их нуждающимися в той защите здоровья, которую может обеспечить вакцина", - говорится в пресс-релизе МККК.

Международная гуманитарная организация призвала государства "обеспечивать включение в национальные программы вакцинации населения, которому сейчас требуется гуманитарная помощь", а стороны в конфликте - "открыть доступ к вакцине для жителей районов, находящихся под их контролем, содействовать работе гуманитарных организаций и работников здравоохранения, занятых в программах вакцинации".

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Тэги: МККК, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНЫ, ДОСТУП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]