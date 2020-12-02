В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,942 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 942 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 129 тыс. 544, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 426 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 37 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 470.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 79 тыс. 162 человек (+2265 за сутки, рекордный показатель).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 48 тыс. 912 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 17 411 тест на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 763,609 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде