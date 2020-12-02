Дедолларизация в банковской системе Азербайджана будет протекать медленно - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует сохранение в 2021 году сложностей для банковского сектора Азербайджана.

«Мы ожидаем, что общая деловая и операционная среда для банков в Азербайджане в 2021 году останется, в целом, такой же сложной, как и в 2020 году. Хотя мы ожидаем, что рост ВВП восстановится до 2,5% в 2021 году после сокращения на 4% в 2020 году, мы полагаем, что пандемия продолжит влиять на объемы бизнеса и качество активов банков в 2021 году с рисками, вытекающими из реструктурированных требований и потенциальных дополнительных мер сдерживания», - отмечается в обзоре агентства по банковскому сектору стран СНГ, Украины и Грузии, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Аналитики агентства не исключают увеличения проблемных кредитов, и они потребуют дополнительных резервов, когда будут отменены меры отсрочки.

"Тем не менее, это не должно существенно повлиять на бизнес-среду для банков, поскольку объем реструктуризации является умеренным, а восстановление экономики по-прежнему открывает возможности для бизнеса. Fitch ожидает, что проблемные ссуды вырастут до более 10% в 2021 году, так как часть кредитов, реструктурированных из-за пандемии, может оказаться просроченной", - говорится в обзоре.

Эксперты отмечают, что процесс дедолларизации станет более постепенной, в следствии отсутствия значительных макропруденциальных инициатив.

"Тенденции дедолларизации в 2020 году замедлились на фоне ожиданий девальвации маната из-за падения цен на нефть. На конец первого полугодия 2020 года 33% кредитов и 60% депозитов были в иностранной валюте. Высокая долларизация депозитов, составляющих около 80% финансирования, ограничивает способность банков предоставлять ссуды в местной валюте. В отсутствие значительных макропруденциальных инициатив мы ожидаем, что дедолларизация останется медленным процессом".

А.Мамедов