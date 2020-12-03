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Здравоохранение 03.12.2020 12:05

В РФ зафиксированы рекордные 28,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 29,5 тыс. выписанных - оперштаб

Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ обновил новый максимум и составил 28 тыс. 145 случаев за сутки, умерли 554 пациента, выписаны по выздоровлению 29,5 тыс. человек, что является рекордным за весь период, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 28 тыс. 145 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 988 (21,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

С начала текущей недели в РФ отмечалось постепенное снижение количества новых случаев COVID-19, накануне в среду сообщалось о 25 тыс. 345 новых случаев, что на 2,8 тыс. ниже, чем данные четверга.

При этом количество выписанных по выздоровлению составило рекордные 29 тыс. 502 человека. Это на 1 тыс. 307 больше, чем число новых случаев коронавируса в РФ.

В Москве в четверг поставлен новый рекорд по выписанным: за минувшие сутки выздоровели 6 тыс. 849 человек, при этом зарегистрировано 7 тыс. 750 новых случаев COVID-19 за сутки и 73 смерти.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 млн 375 тыс. 546 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции, 41 тыс. 607 умерших и 1 млн 859 тыс. 851 выписанных.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 474 тыс. 088.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]