Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,5 млн, заболевших - 65 млн - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса CОVID-19 в мире число скончавшихся от связанных с ним заболеваний достигло на 05:30 мск пятницы 1 млн 504 тыс. 443 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего за время распространения инфекции во всем мире заболели 65 млн 132 тыс. 317 человек, излечились более 41,8 млн.
В Соединенных Штатах, которые лидируют по числу скончавшихся и инфицированных, летальные исходы заболеваний от коронавируса зафиксированы в 276 тыс. 148 случаях, общее число заболевших составило 14 млн 124 тыс. 678, выздоровели более 5,4 млн.
Лавров и Гутерриш обсудили по телефону возможности ООН при решении гуманитарных проблем в Карабахе - МИД РФ
Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан выполнить обязательства в Карабахе и выработать долгосрочное мирное соглашение
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили итоги 27-го заседания Совета министров ОБСЕ
Новак: позиция России на переговорах ОПЕК+ была увеличивать добычу с января, спрос улучшается благодаря вакцине
Нефть дорожает и может завершить ростом пятую неделю подряд, Brent - $49,62 за баррель
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Санкции против Турции предлагается включить в оборонный бюджет США
Конгресс США предлагает составлять ежегодную отчетность о действиях России против военнослужащих США
Байден попросил Фаучи стать его главным медицинским советником и членом команды по борьбе с COVID-19
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности