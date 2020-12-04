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Здравоохранение 04.12.2020 08:52

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,5 млн, заболевших - 65 млн - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса CОVID-19 в мире число скончавшихся от связанных с ним заболеваний достигло на 05:30 мск пятницы 1 млн 504 тыс. 443 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего за время распространения инфекции во всем мире заболели 65 млн 132 тыс. 317 человек, излечились более 41,8 млн.

В Соединенных Штатах, которые лидируют по числу скончавшихся и инфицированных, летальные исходы заболеваний от коронавируса зафиксированы в 276 тыс. 148 случаях, общее число заболевших составило 14 млн 124 тыс. 678, выздоровели более 5,4 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, ИНФИЦИРОВАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]