Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0647 RUR   0.0228 GBR   2.2864 TRY   0.2178

Цена на нефть

03.12 $/bbl   WTI 45.64 0.36 Brent 48.71 0.46

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 04.12.2020 21:02

В Грузии не нашли налетчика на банк, скрывшегося с выкупом в $500 тыс. за освобождение заложников

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури не исключает объявления в международный розыск Бадри Есебуа, ограбившего 21 октября филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди.

"Мы объявили в розыск Есебуа в Грузии. Наверное, мы объявим его и в международный розыск", - сказал в пятницу журналистам Гамкрелидзе.

Ранее сообщалось, что Есебуа, бывший военнослужащий, 21 октября ворвался в здание банка в Зугдиди с автоматом и гранатой в руках и захватил заложников. Он потребовал выкуп в размере $500 тысяч. После продолжительных переговоров Есебуа получил выкуп и вместе с тремя заложниками скрылся на автомобиле, освободив заложников в лесистой местности.

Розыски налетчика в Грузии не привели к результату.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, НАЛЕТЧИК, РОЗЫСК


Похожие новости


Хакеры одной из иностранных спецслужб взломали базу данных лаборатории Лугара в Грузии - МВД МВД Грузии расследует инциденты на выборах президента страны МВД Грузии обещает пресекать любые попытки потребления наркотиков, в том числе марихуаны, в общественных местах Высокопоставленные сотрудники МВД Грузии осуждены за слежку за согражданами МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту несчастного случая в шахте МВД Грузии сотрудничает с коллегами в Армении в связи задержанием на границе двух стран ПЗРК "Игла", заявляют в Тбилиси

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]