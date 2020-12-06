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Туризм 06.12.2020 10:40

Германская авиакомпания Lufthansa планирует сократить почти 30 тыс. рабочих мест - СМИ

До конца текущего года германская авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тыс. человек, сообщило издание Bild am Sonntag.

Дочерние компании Lufthansa - Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines - в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.

По данным газеты, German airline, обуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тыс. рабочих мест.

Издание пишет, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, РАБОТА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]