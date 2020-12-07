В Эстонии на границе с Россией начали устанавливать ограждение

В Эстонии на первом участке обустраиваемой погранполосы на эстонско-российской границе началась установка ограждения с колючей проволокой.
"Готова половина подъездных дорог и километр ограждения. Там есть элементы, которые нужно будет добавить, но ограждение как таковое уже стоит", - заявил в понедельник порталу телерадиовещания ERR заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.
По его словам, работы ведутся на участке протяженностью восемь километров. Здесь строится вся необходимая инфраструктура: дороги для патрулирования, системы связи, канализации и электроснабжения, добавил Беличев.
Посетивший участок работ министр внутренних дел Алар Ланеман (Alar Laaneman) сообщил, что строительство идет по графику. "Этот участок границы имеет двоякое значение. Во-первых, практическое, а во-вторых, (обустроенная) граница имеет очень большое символическое и политическое значение", - сказал Ланеман.
"С практической точки зрения речь идет о внешней границе Европейского союза и НАТО, и мы все понимаем, что прилично обустроенная, оснащенная необходимыми техническими средствами и взятая под охрану граница очень важна, чтобы в Эстонии и Европейском союзе было безопасно жить", - добавил он.
Строительство восточной границы было символично открыто 27 июля текущего года в точке, где сходятся государственные границы Эстонии, России и Латвии, откуда строительство постепенно продвигается к северному побережью. В ходе первого этапа будут построены 23,5 км приграничной инфраструктуры. Работы на первом этапе планируется закончить в три года. Одновременно начнется подготовка к обустройству и других участков.
Всего сухопутная граница с Россией пролегает на расстоянии 135 километров, из которых на болотистую местность приходится 101 км. Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичной техникой, установить электронную охранную систему, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами.
Будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров. На ряде участков естественным помощником пограничников станут реки и болота, где нет практического смысла и необходимости строить возводить ограждение.
Правительством принято решение выделить на обустройство границы 130,5 млн евро, ранее оно выразило надежду, что финансовую поддержку окажет Европейский союз.
В то же время между Эстонией и Россией нет договора о границе. Он подписывался дважды, в 2005 и 2014 году, но до сих пор не ратифицирован.
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