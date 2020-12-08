Азербайджан планирует приобрести самую безопасную и эффективную вакцину от коронавируса – помощник президента

Азербайджан отслеживает ситуацию с разработкой вакцины от коронавируса COVID-19 и ведет переговоры с рядом компаний по вопросу ее закупки, заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

«Мы отслеживаем ситуацию с вакциной и ведем переговоры с рядом компаний», - сказал Мовсумов на брифинге во вторник.

По его словам, Азербайджан намерен приобрести «самую безопасную и эффективную вакцину».

Р.Ахмедов