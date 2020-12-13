Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0669 RUR   0.0233 GBR   2.2638 TRY   0.2153

Цена на нефть

10.12 $/bbl   WTI 46.78 1.26 Brent 50.25 1.39

Погода в Баку

  ночь день

13.12.2020 09:20

Число заражений COVID-19 в мире превысило 71,69 млн, жертвами вируса стали 1,6 млн человек - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 09:00 воскресенья 71 млн 698 тыс. 43 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире количество умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 604 тыс. 928, выздоровели более 46,8 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 16 млн 58 тыс. 853 инфицированных COVID-19, зафиксирован 297 тыс. 801 летальный исход, излечились более 6,2 млн.

Второе место занимает Индия, где количество заразившихся выросло за истекшие стуки до 9 млн 857 тыс. 29, число скончавшихся - до 143 тыс. 19, поправились более 9,35 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 880 тыс. 127 заболевших, умерли 181 тыс. 123 больных, вылечились более 6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 206,8. В США на 1 млн жителей скончались 919 человек, Индии - 103, Бразилии - 849.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


Похожие новости


Число заражений COVID-19 в мире превысило 71 млн, жертв вируса - 1,59 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 69,59 млн, жертв вируса -1,58 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 68,8 млн, жертв вируса -1,56 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 68,2 млн, жертв вируса -1,55 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 67,59 млн, жертв вируса -1,54 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 67 млн, жертв вируса - 1,53 млн человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]