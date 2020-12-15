Китай не предоставляет в полной мере данные о вакцине CoronaVac - надзорное ведомство Бразилии

Информация о китайской вакцине CoronaVac, разрабатываемой фармацевтической компанией Sinovac Biotech против коронавируса COVID-19, не отвечает требованиям, необходимым для одобрения ее применения, сообщили в Национальном агентстве наблюдения за здоровьем Anvisa Бразилии.

"Китайские критерии, которые применяются для получения разрешения на экстренное использование препарата в Китае, не являются транспарентными", - цитируют западные СМИ выдержки из заявления Anvisa.

Кроме этого, регулятор также предупредил о "влиянии вопросов, связанных с геополитикой", при продвижении этой вакцины.

СМИ отмечают, что в начале декабря Anvisa направила группу технических специалистов для инспекции завода Sinovac Biotech в Пекине. Между тем, вакцина CoronaVa проходит финальную стадию испытаний в Бразилии.

СМИ напоминают, что вакцина CoronaVac, которую производит Sinovac Biotech в сотрудничестве с Институтом Бутантан в Сан-Паулу, ранее попала под огонь критики президента Бразилии Жаира Болсонару. По его мнению, речь идет о средстве политической борьбы Китая и губернатора штата Сан-Паулу Жоау Дориа: его Болсонару считает соперником на следующих президентских выборах.

Накануне Дориа объявил, что Институт Бутантан подаст заявку на применение вакцины CoronaVac 23 декабря. На прошлой неделе губернатор этого самого населенного штата Бразилии заявлял, что ожидает начала вакцинации в штате 25 января 2021 года.

Бразильское правительство ранее обещало гарантировать доступ населения к 300 млн доз вакцины, в основном, от компании AstraZeneca, а также посредством глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения COVAX. Кроме того, власти провели переговоры о приобретении 70 млн доз вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Однако накануне Верховный суд Бразилии дал правительству страны 48 часов на то, чтобы оно установило дату начала реализации плана вакцинации населения страны от COVID-19

Ранее бразильские власти представили в суд разработанный ими план вакцинации населения. При этом даты начала вакцинации в нем нет. Регулятор страны пока не допустил ни одну из вакцин к использованию.

Бразилия по числу инфицированных с начала пандемии коронавируса занимает третье после США и Индии место в мире - более 6,9 млн случаев. Скончались свыше 181,4 тыс. инфицированных, выздоровели более 5,98 млн человек.