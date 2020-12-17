ВОЗ сможет помочь Азиатско-Тихоокеанскому региону с вакцинами от COVID-19 в апреле - июне 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сможет начать распределение вакцин от коронавируса COVID-19 в странах Азиатско-Тихоокеанского региона примерно в апреле - июне 2021 года, заявила координатор по медикаментам и медицинским технологиям ВОЗ Сокорро Эскаланте.
Доставка вакцин будет производиться через COVAX - глобальный проект ВОЗ по распространению в мире вакцин от COVID-19.
"Важно подчеркнуть, что большинство, если не все страны Западной части Тихого океана участвуют в COVAX. В рамках COVAX мы ожидаем поставок вакцин во втором квартале 2021 года", - приводит слова Эскаланте агентство Associated press (AP).
Она уточнила, что в то же время ряд стран региона полагается на собственные контракты с производителями вакцин против коронавируса.
В свою очередь региональный директор ВОЗ Такеси Касай напомнил, что производство вакцины в достаточных количествах и их доставка всем нуждающимся требует времени.
В ВОЗ также указали на необходимость того, чтобы вакцинация начиналась среди тех групп населения, которым в наибольшей степени угрожает коронавирус, поскольку вакцина пока будет доступна лишь в ограниченных количествах. Кроме этого, в ВОЗ заявили, что вакцинация не заставит вирус исчезнуть, поэтому правительствам разных стран надо принять долгосрочный подход в борьбе с вирусом, включая тестирование на наличие COVID-19, отслеживание контактов зараженных и карантинные меры.
На фоне нынешней эпидемиологической ситуации представители ВОЗ обратились к молодежи, среди которой наблюдается все больше случаев инфицирования коронавирусом, с призывом соблюдать дистанцию и прочие меры безопасности.
AP напоминает, что в сферу ответственности бюро ВОЗ по Западной части Тихого океана входят 37 стран и территорий с населением в 1,9 млрд человек.
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