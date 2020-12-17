Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0786 RUR   0.0232 GBR   2.3012 TRY   0.218

Цена на нефть

16.12 $/bbl   WTI 47.82 0.20 Brent 51.08 0.32

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 17.12.2020 12:50

ВОЗ сможет помочь Азиатско-Тихоокеанскому региону с вакцинами от COVID-19 в апреле - июне 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сможет начать распределение вакцин от коронавируса COVID-19 в странах Азиатско-Тихоокеанского региона примерно в апреле - июне 2021 года, заявила координатор по медикаментам и медицинским технологиям ВОЗ Сокорро Эскаланте.

Доставка вакцин будет производиться через COVAX - глобальный проект ВОЗ по распространению в мире вакцин от COVID-19.

"Важно подчеркнуть, что большинство, если не все страны Западной части Тихого океана участвуют в COVAX. В рамках COVAX мы ожидаем поставок вакцин во втором квартале 2021 года", - приводит слова Эскаланте агентство Associated press (AP).

Она уточнила, что в то же время ряд стран региона полагается на собственные контракты с производителями вакцин против коронавируса.

В свою очередь региональный директор ВОЗ Такеси Касай напомнил, что производство вакцины в достаточных количествах и их доставка всем нуждающимся требует времени.

В ВОЗ также указали на необходимость того, чтобы вакцинация начиналась среди тех групп населения, которым в наибольшей степени угрожает коронавирус, поскольку вакцина пока будет доступна лишь в ограниченных количествах. Кроме этого, в ВОЗ заявили, что вакцинация не заставит вирус исчезнуть, поэтому правительствам разных стран надо принять долгосрочный подход в борьбе с вирусом, включая тестирование на наличие COVID-19, отслеживание контактов зараженных и карантинные меры.

На фоне нынешней эпидемиологической ситуации представители ВОЗ обратились к молодежи, среди которой наблюдается все больше случаев инфицирования коронавирусом, с призывом соблюдать дистанцию и прочие меры безопасности.

AP напоминает, что в сферу ответственности бюро ВОЗ по Западной части Тихого океана входят 37 стран и территорий с населением в 1,9 млрд человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВОЗ, АЗИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, СРОКИ


Похожие новости


ВОЗ предупреждает о возможном распространении вируса Зика в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]