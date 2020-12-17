Власти Азербайджана выделили более $5,3 млн на выплату компенсаций гражданам после боев в Карабахе

Кабинет министров Азербайджана распорядился выделить 9 млн 68,128 тыс. манатов ($5,33 млн) на выплату компенсаций мирному населению, понесшему ущерб в результате боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров, данные средства будут распределены между исполнительными властями городов и районных центров, подвергшихся обстрелам. В том числе 2 млн 920,5 тыс. манатов (более $1,7 млн) получат власти города Гянджа, 2 млн 296,5 тыс. манатов ($1,35 млн) - Тертерского, 1 млн 848,5 тыс. манатов ($1,09 млн) - власти города Мингячевир. Остальные средства будут распределены между администрациям Агдамского, Агджабединского, Бардинского, Бейлаганского, Джабраильского, Нафталанского, Физулинского и Геранбойского районов республики, где мирному населению также был причинен различный ущерб. Компенсации за повреждение и утерю имущества будут выплачены в течение 10 дней на основании списков, подготовленных рабочими группами в каждом из районов.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда кабинета министров, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря подписал распоряжение о начале выплат компенсаций населению, пострадавшему от боевых действий. Согласно распоряжению, потерявшим имущество в результате разрушения или серьезного повреждения жилых домов семьям будет выплачено по 6 тыс. манатов (более $3,5 тыс.). На устранение ущерба нанесенного личному имуществу каждому члену семьи выделяется 1,5 тыс. манатов ($882,3). На устранение ущерба в других (не очень серьезно пострадавших) жилых домах каждой семье выделяется по 1 тыс. манатов ($588,2).
Н.Аббасова
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