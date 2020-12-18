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Бизнес и законодательство 18.12.2020 12:24

В Азербайджан в январе-октябре импортированы вычислительные машины, блоки и установки на $106 млн

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-октябре 2020 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 33% - до 136,1 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $33 млн 624,9 тыс. (спад на 30,1%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 566 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 23,3%) на сумму $106 млн 61,4 тыс. (рост на 57,7%).

Кроме этого, за отчетный период на 3,7% - до 143,2 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $28 млн 364,4 тыс. (спад на 7,7%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОНДИЦИОНЕРЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]