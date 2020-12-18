В Азербайджан в январе-октябре импортированы вычислительные машины, блоки и установки на $106 млн

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-октябре 2020 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 33% - до 136,1 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $33 млн 624,9 тыс. (спад на 30,1%).
За отчетный период в Азербайджан также импортировано 566 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 23,3%) на сумму $106 млн 61,4 тыс. (рост на 57,7%).
Кроме этого, за отчетный период на 3,7% - до 143,2 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $28 млн 364,4 тыс. (спад на 7,7%).
Б.Рустамбеков
Режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается, Россия внимательная в этом вопросе – министр обороны Турции
Парламент Азербайджана утвердил День Победы в войне за Карабах нерабочим
Боррель не смог организовать трехстороннюю встречу с главами МИД Азербайджана и Армении
Компания Pfizer подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии
В Азербайджане увеличивают штрафы за неиспользование медицинских масок в общественных местах
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 75 млн, жертв вируса - более 1,66 млн - университет Хопкинса
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
В Китае планируют привить от COVID-19 не менее 50 млн человек к Празднику весны
Австралийские власти пытаются сдержать вспышку COVID-19 в районе Сиднея
ЕС усилил роль Европейского бюро по борьбе с мошенничеством в союзном бюджете
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал встречу с ОАО «Azərişıq»
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал начинающих предпринимателей
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности