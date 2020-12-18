В Азербайджан в январе-октябре импортированы вычислительные машины, блоки и установки на $106 млн

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-октябре 2020 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 33% - до 136,1 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $33 млн 624,9 тыс. (спад на 30,1%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 566 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 23,3%) на сумму $106 млн 61,4 тыс. (рост на 57,7%).

Кроме этого, за отчетный период на 3,7% - до 143,2 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $28 млн 364,4 тыс. (спад на 7,7%).

Б.Рустамбеков