МИД Азербайджана призвал парламент Нидерландов отказаться от нагнетания вражды в регионе

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало предвзятые постановления парламента Нидерландов.

«В последнее время мы наблюдаем, что парламент Нидерландов принял против Азербайджана резолюции, которые не отражают правду и являются полностью предвзятыми. Начиная с 7 октября, палата представителей парламента Нидерландов приняла 11 резолюций, которые носят односторонний, предвзятый характер, и открыто демонстрируют антиазербайджанскую и антитурецкую позиции», - отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.

Пресс-служба отмечает, что в принятой 17 декабря резолюции «В связи с оказанием гуманитарной помощи Нагорному Карабаху» вновь искажается правда, и выдвигаются безосновательные претензии к Азербайджану и Турции.

«Мы решительно отвергаем все принятые резолюции, призываем палату представителей парламента Нидерландов отказаться от односторонней позиции и придерживаться норм и принципов международного права.

Нидерланды, а также другие европейские страны, чьи парламенты демонстрируют предвзятые позиции, вместо разжигания вражды могли бы способствовать миру, стабильности и процветанию в регионе, поддержав новые инициативы по безопасности и сотрудничеству в регионе, изложенные в совместном заявлении от 10 ноября.

Б.Рустамбеков