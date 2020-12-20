Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0812 RUR   0.0232 GBR   2.2987 TRY   0.2205

Цена на нефть

17.12 $/bbl   WTI 48.36 0.54 Brent 51.50 0.42

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 20.12.2020 17:42

МИД Азербайджана призвал парламент Нидерландов отказаться от нагнетания вражды в регионе

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало предвзятые постановления парламента Нидерландов.

«В последнее время мы наблюдаем, что парламент Нидерландов принял против Азербайджана резолюции, которые не отражают правду и являются полностью предвзятыми. Начиная с 7 октября, палата представителей парламента Нидерландов приняла 11 резолюций, которые носят односторонний, предвзятый характер, и открыто демонстрируют антиазербайджанскую и антитурецкую позиции», - отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.

Пресс-служба отмечает, что в принятой 17 декабря резолюции «В связи с оказанием гуманитарной помощи Нагорному Карабаху» вновь искажается правда, и выдвигаются безосновательные претензии к Азербайджану и Турции.

«Мы решительно отвергаем все принятые резолюции, призываем палату представителей парламента Нидерландов отказаться от односторонней позиции и придерживаться норм и принципов международного права.

Нидерланды, а также другие европейские страны, чьи парламенты демонстрируют предвзятые позиции, вместо разжигания вражды могли бы способствовать миру, стабильности и процветанию в регионе, поддержав новые инициативы по безопасности и сотрудничеству в регионе, изложенные в совместном заявлении от 10 ноября.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, НИДЕРЛАНДЫ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Азербайджан и Нидерланды ведут переговоры об открытии прямого авиасообщения между Баку и Амстердамом - Мамедъяров Баку и Амстердам обсудили расширение сотрудничества в ненефтяной сфере – МИД Азербайджана Глава МИД Нидерландов заявил, что обсудил с Лавровым сирийский кризис, доволен встречей в Москве В МИД Азербайджана считают действия Нидерландов в отношении членов правительства Турции выходящими за рамки дипломатической этики Главу МИД Турции не пустили в Нидерланды, где он хотел выступить на митинге Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Нидерландов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]