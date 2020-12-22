Кинокомпания MGM изучает возможность продажи

MGM Holdings Inc., материнская компания голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer, изучает возможность продажи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Ожидается, что библиотека киностудии окажется привлекательной для компаний, которые стремятся к развитию потокового вещания (стриминга).
По словам источников издания, MGM привлекла Morgan Stanley и LionTree LLC в качестве консультантов и запустила формальный процесс продажи. По некоторым оценкам, стоимость компании составляет около $5,5 млрд.
Киностудия рассматривала возможность продажи несколько раз на протяжении последних лет, но потенциальные покупатели не готовы были заплатить ту цену, которую хотела MGM. Компания ожидает, что на этот раз ее предложение вызовет интерес не только у традиционных представителей Голливуда, но и у международных медиа-компаний и частных инвесторов.
Крупнейшим акционером MGM является американский хедж-фонд Anchorage Capital Group. В последние годы он оказался под давлением из-за слабых показателей и оттока клиентов, а на неликвидные вложения в MGM стала приходиться основная доля его вложений по мере сокращения размеров фонда.
MGM занимается производством и дистрибьюцией фильмов и телевизионных шоу. Киностудии принадлежат права на такие известные фильмы, как "Рокки", "Молчание ягнят", "Человек дождя", "Терминатор", "Рассказ служанки" и "Викинги". Также компания совместно с Danjaq LLC владеет правами на фильмы об агенте британской разведки Джеймсе Бонде - это крупнейший актив MGM.
Скорректированная EBITDA компании в январе-сентябре текущего года составила $181 млн по сравнению со $123 млн за аналогичный период 2019 года.
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