Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений - начальник Генштаба

Россия будет развивать армию и флот, но без втягивания в затратную гонку вооружений, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"(Будет продолжено - ИФ) поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития страны без втягивания в затратную гонку вооружений", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.

"В следующем году Минобороны России будет продолжена работа по созданию условий по стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях", - сказал Герасимов.

Он заявил: "Вооруженные силы РФ способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить национальные интересы России и ее союзников".