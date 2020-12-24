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СНГ 24.12.2020 16:36

Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений - начальник Генштаба

Россия будет развивать армию и флот, но без втягивания в затратную гонку вооружений, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"(Будет продолжено - ИФ) поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития страны без втягивания в затратную гонку вооружений", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.

"В следующем году Минобороны России будет продолжена работа по созданию условий по стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях", - сказал Герасимов.

Он заявил: "Вооруженные силы РФ способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить национальные интересы России и ее союзников".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ГОНКА, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]