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Здравоохранение 27.12.2020 11:21

Вакцинация населения "Спутником V" начнется в Аргентине во вторник следующей недели - правительство

Правительство Аргентины объявило о начале во вторник, 29 декабря, кампании вакцинации населения страны от COVID-19 с применением российского препарата "Спутник V".

Российская вакцина должна быть доставлена в каждую провинцию страны к понедельнику, а во вторник утром будут сделаны первые прививки. Около 300 тыс. доз "Спутника V" уже прибыли в страну в четверг, последующие поставки ожидаются в начале 2021 года. Первыми будут привиты медработники, на это, как считают чиновники, понадобится не более 72 часов.

Помимо "Спутника V" Аргентина также одобрила вакцину Pfizer и BioNTech.

В стране по состоянию на субботу с начала пандемии выявлено более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом и 42,5 тыс. летальных исходов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРГЕНТИНА, КОРОНАВИРУС, РОССИЯ, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]