Правительство Аргентины объявило о начале во вторник, 29 декабря, кампании вакцинации населения страны от COVID-19 с применением российского препарата "Спутник V".

Российская вакцина должна быть доставлена в каждую провинцию страны к понедельнику, а во вторник утром будут сделаны первые прививки. Около 300 тыс. доз "Спутника V" уже прибыли в страну в четверг, последующие поставки ожидаются в начале 2021 года. Первыми будут привиты медработники, на это, как считают чиновники, понадобится не более 72 часов.

Помимо "Спутника V" Аргентина также одобрила вакцину Pfizer и BioNTech.

В стране по состоянию на субботу с начала пандемии выявлено более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом и 42,5 тыс. летальных исходов.