В Азербайджане зафиксировано 1,064 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 064 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 218,7 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 052 случаев заражения.
По данным ведомства, за сутки скончалось 32 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 641.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 184,422 тыс. человек (+4 127 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 637 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 219 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 195,466 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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