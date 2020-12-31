В Азербайджане зафиксировано 1,064 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 064 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 218,7 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 052 случаев заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 32 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 641.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 184,422 тыс. человек (+4 127 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 637 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 219 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 195,466 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде