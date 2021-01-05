США на постоянной основе разместили в Румынии разведывательно-ударные беспилотники

Соединенные Штаты на постоянной основе разместили на авиабазе Кымпия-Турзий в Румынии эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, сообщило Командование ВВС США в Европе и Африке.
"Военно-воздушные силы США разместили беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военнослужащих на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий в Румынии для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО", - говорится в сообщении.
"Передовое размещение готовых к действиям MQ-9 в этом ключевом стратегическом районе заверит наших союзников и партнеров, а также даст понять нашим противникам, что мы можем быстро отреагировать на любую возникающую угрозу", - сказал генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе и Африке.
В 2018 году американские дроны MQ-9 Reaper на постоянной основе были размещены на 12-й авиабазе ВВС Польши Мирославец. В 2019 и 2020 году они на короткое время перебрасывались в Румынию.
Польская авиабаза Мирославец находится в 270 км от Калининградской области, румынская авиабаза Кымпия-Турзий - в 680 от Крыма.
MQ-9 Reaper относятся к классу беспилотных летательных аппаратов средней высотности и большой продолжительности полета. Они широко применялись американскими военными для нанесения точечных ударов по целям террористических группировок в Афганистане, Ираке и Сирии.
Дрон способен совершать полет на дальность до 2 тыс. км и может нести 1,7 тонны полезной нагрузки, включая управляемые ракеты, авиабомбы на внешних подвесках, а также оснащен бортовой оптико-электронной и радиоэлектронной разведывательной аппаратурой.
MQ-9 Reaper может находиться в воздухе 27 часов. Его усовершенствованная версия - MQ-9 Reaper ER может выполнять полет продолжительностью до 42 часов.
Россия направила в Азербайджан запрос о правовой помощи в расследовании дела о сбитом российском вертолете
Пиротехники МЧС РФ планируют разминировать в Азербайджане 100 га территорий - МЧС Азербайджана
Группа пиротехников МЧС РФ вылетела для разминирования в Нагорном Карабахе
Добыча нефти с АЧГ в 2021г составит около 172 млн баррелей
Газ в Европе в первый день торгов взял отметку $254/тыс. куб м на фоне сокращения транзита чрез Украину
ASF объявил о начале льготного страхования виноградных плантаций в Азербайджане на 2021 год
Число заражений COVID-19 в мире превысило 85,6 млн, число жертв - 1,85 млн университет Хопкинса
В Азербайджане зафиксировано 334 случая COVID-19
Бишкек стал городом с самым загрязненным воздухом в мире в рейтинге World Air Quality
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз