Президент Азербайджана назначил Анара Керимова главой Минкультуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о назначении Анара Керимова на должность министра культуры.

Текст распоряжения опубликован во вторник на официальном сайте главы государства.

Другим распоряжением президент освободил Керимова с должности первого заместителя министра, а также отменил распоряжение о назначении Керимова на должность исполняющего обязанности министра культуры.

Х.Насирзаде