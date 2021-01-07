Алиев: Прошу вынужденных переселенцев честно ответить на вопрос - есть ли у них планы вернуться на родные земли или нет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о передаче семьям шехидов карабахской войны домов и квартир, изначально предназначенных для вынужденных переселенцев.
«Хочу сказать, что дома для бывших вынужденных переселенцев передадут семьям шехидов. Я уже дал указание передать квартиры на балансе Госкомитета по делам беженцев на баланс Минтруда и социальной защиты. Это достаточно большая программа. Поэтому семьи шехидов, стоящие в очереди (за квартирой – ИФ) до войны, должны быть размещены в этих домах. В то же время в этих домах должны быть размещены родственники наших военнослужащих, героически погибших во время Второй Карабахской войны. Это справедливое решение», - сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.
Глава государства пояснил это тем, что Вторая Карабахская война позволила освободить оккупированные земли, в результате чего беженцы и вынужденные переселенцы могут вернуться на свои родные земли, тем самым дома и квартиры для этой группы населения могут быть переданы семьям шехидов, погибших во время войн за освобождение Карабаха.
«Я знаю, что вынужденные переселенцы ждали эти дома, квартиры много лет, но сейчас земли освобождены. Поэтому размещать бывших вынужденных переселенцев в Баку, Гяндже и Сумгайыте не имеет смысла. Отдать предназначенные для них дома семьям шехидов - очень хорошее решение», - добавил президент, передает «Интерфакс-Азербайджан».
При этом Алиев поручил Администрации президента провести опрос среди бывших вынужденных переселенцев на тему, кто из них хочет вернуться на освобожденные территории.
«Опросы должны проводиться как среди тех вынужденных переселенцев, которым предоставлено жилье, так и среди тех, кто все еще живет в тяжелых условиях в общежитиях или детских садах, чтобы мы знали реальную ситуацию. Мы не должны обманывать себя, мы должны знать реальную ситуацию. Прошу вынужденных переселенцев честно ответить на вопрос - есть ли у них планы вернуться на свои земли или нет. Я более чем уверен, что большинство из них вернутся на родные земли. Государство сделает все для этого. Но, вместе с тем, у нас должна быть официальная информация. Поэтому я считаю проведение такого опроса ответит на многие вопросы», - подчеркнул президент.
Х.Насирзаде
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